あなたは読めますか？突然ですが、「謗る」という漢字読めますか？人に対してネガティブな行為を表す言葉ですが、普段の会話ではあまり漢字で目にすることがなく、難読に感じるかもしれません。気になる正解は……「そしる」でした！「謗る」とは、「人の欠点や過失を悪く言う。非難する。けなす」という意味です。相手を悪く言ったり、中傷したりする行為を指します。例えば、「人の失敗を陰で謗る」「他者を謗るようなことはして