男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げているレジェンド、ジャンボ尾崎こと尾崎将司（おざき・まさし）さんがS状結腸がんのため23日に死去した。78歳。同時代のカリスマとともに「AON」としてゴルフ界を長きにわたりけん引し続けてきた。1947年徳島県出身。1964年春、徳島海南高校のエースとして選抜高校野球大会で優勝。翌年、プロ野球の西鉄ライオンズに入団したが、実働3年で退団してプロゴルファーに転身した。