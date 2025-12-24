男子ゴルフで国内ツアー通算９４勝を挙げたジャンボ尾崎こと、尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため死去した。７８歳だった。２４日、長男の智春さんが発表した。日本のゴルフ界の大スターの訃報に、日本中が悲しみに包まれた。日本ゴルフツアー機構の諸星裕会長は「突然すぎる訃報に接し、絶句しました。ゴルフ界は、あまりにも偉大過ぎる方を失ってしまいました。プロ野球選手からプロゴルファーに転身して間もなくし