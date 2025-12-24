岡山県倉敷市を拠点に活動するダンスグループ「ズンチャチャ」のパフォーマンスを収録した映像が、商業動画や報道番組を対象にしたフランスの映画祭「カンヌ・コーポレートメディア＆テレビ大賞」の2部門で金賞に輝いた。日本勢唯一の入賞で、メンバーは「私たちの努力が海外でも評価されて光栄」と喜んでいる。【写真】「ＰＲＯＣＥＳＳＩＯＮ」の一場面ズンチャチャは国内外で活躍してきたダンサー須原由光（よしみ）代表＝