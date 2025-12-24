Á´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò³èÀ­²½¤·¤è¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó¡×¤Ç¡¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºç¸¶²¹Àô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤ÎÁ°ÍÕ»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢´î¤Ó¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¹ñ¤Î²¹Àô¹¥¤­¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤äÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤Ç¤Î¾Þ¤ä¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºç¸¶²¹Àô¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤È²¹ÀôÎ¹´Û¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î³èÀ­²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÃÏ