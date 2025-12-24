“ミニスープラ”！日本自動車大学校（NATS）成田校は、これまでにも個性豊かなカスタムカーを披露し、注目を集めてきました。2025年6月には、来年2026年1月に開催予定の「東京オートサロン2026」に向けて、出展予定のカスタムカーの内容を発表。今回も大きな話題を呼んでいます。【画像】超カッコイイ！ これが「“ちいさな“トヨタ・スープラ」です！ 画像で見る（55枚）なかでも「小さなスープラ」として注目を浴びる1台