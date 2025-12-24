岡山県はきょう（24日）、美咲町と玉野市で捕獲した野生イノシシ2頭から豚熱ウイルスの感染が確認されたと発表しました。 【画像をみる】岡山県で野生イノシシ2頭に豚熱感染を確認 感染が確認されたのは、美咲町で今月（12月）17日に捕獲されたイノシシ(68例目)と、玉野市で18日に捕獲されたイノシシ(69例目)で、岡山家畜保健衛生所がきのう（23日）に実施した遺伝子検査で陽性となり、県検査で豚熱感染が確定しました。 玉野市