◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ精華女子88―79四日市メリノール学院（24日、東京体育館）女子2回戦で、昨年4強の精華女子（福岡?）が四日市メリノール学院（三重）との初戦に臨み、88―79（31―17、17―30、23―24、17―25）で破り順当に3回戦へと進出した。【女子の結果＆組み合わせはこちら】大黒柱の留学生、アキンデーレ・タイウォ・イダヤット（3年）が両チーム最多の46得点、18リバウンドのダ