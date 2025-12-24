「43歳の今、ようやく私は私でいいんだという境地にたどり着いた」。そう話すのは、40代で初挑戦したグラビアをきっかけに、連日のようにSNSの切り出し記事が取り上げられる元NHKアナの竹中知華（43）さんだ。広島県出身の彼女は新卒で青森朝日放送に入社後、紆余曲折を経て35歳で現在のラジオ沖縄に入社し、同局の人気番組のパーソナリティを務める。実は「遅咲き」だった竹中さんに、これまでの歩みを聞いた。 【画像】新