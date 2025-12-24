福岡県糸島市内の名所や子ども食堂に、サンタクロースが自転車でやってくる「サイクリングサンタ」が20、21日に行われた。子どもにお菓子をプレゼントしたり、観光客と触れ合ったりしてクリスマス気分を届けた。自転車を使った観光ツアーを手がける「ノルバイ糸島」が実施。20日はノルバイを営む小林友和さん（50）やボランティアの大学院生3人が、サンタクロースやトナカイの姿で各地を走行。通り過ぎる車に手を振ると、ドラ