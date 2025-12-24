〜 2025年（1-11月）の「労働者派遣業」倒産 〜2025年1-11月の「労働者派遣業」倒産は82件（前年同期比41.3％増）で、2013年同期（85件）以来、12年ぶりに80件を超えた。通年では11月までに前年の68件を上回り、2009年の95件以来、16年ぶりに90件台が視野に入っている。負債総額は76億5,000万円（同28.1％増）で、2年ぶりに前年同期を上回った。負債1億円以上5億円未満が15件（同25.0％増）、5億円以上10億円未満が3件（同200.