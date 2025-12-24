2024年1年間の茶の産出額が12月23日に発表され、首位を走ってきた静岡県は鹿児島県に抜かれ2位に転落しました。静岡県が2位となるのは2019年以来、2度目です。 【写真を見る】静岡県の茶の産出額2位に転落 鹿児島県に抜かれ⋯2位は2019年以来、2度目＝2024年農林水産省統計 農林水産省が発表した農業産出額統計によりますと、2024年1年間の静岡県の茶の産出額は214億円で国内2位となりました。（前年比:-4.0%）一方、鹿児島