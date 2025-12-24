スコアメイクを左右するセカンドショット。その精度を支えているのが、女子プロたちがこだわって使用するアイアンだ。今回は、メルセデス・ランキング1・2位に立つ佐久間朱莉と神谷そらが使用するモデルをレポートする。【写真】佐久間のアイアンは小ぶりでシャープ！神谷のアイアンはソール前側を落とした形状【佐久間朱莉】6I〜PW：ピン『BLUEPRINT S』（N.S.PROプロト S）佐久間が6I〜PWで使用しているのは、ピンの『BLUEPRIN