¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿½£Ê¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï23Æü¡¢ÇÉ¸¯¤òÇ§¤á¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥·¥«¥´¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿½£Ê¼300¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥«¥´Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï¡¢¤³¤È¤·10·î¡¢°ì»þº¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¿Îá¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï23Æü¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤Ï¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Ç·³¤¬Ë¡¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¸¢¸Â¤Îº¬µò¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢²¼µé¿³¤ÎÌ¿