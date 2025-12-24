プロ野球・巨人の石塚裕惺選手が自主トレをともに行う予定の坂本勇人選手について語りました。「まさか沖縄で一緒に生活して練習含め、一緒に過ごすのは僕もどんな感じか分からないけどすごく楽しみです」子どもの頃テレビで見ていた選手と寝起きをともにして、練習に励む、というのはなかなか実感がわかないと語った石塚選手ですが、シーズン中、坂本選手に質問する場面が多く見られました。5月頃、ケガのリハビリをしていた石塚