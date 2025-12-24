ウオーターサーバー事業を展開するプレミアムウォーター株式会社が24日までに公式サイトを更新。グループの営業販売会社が、アイドルグループももいろクローバーZをめぐる虚偽の事実を語って契約を促進する営業活動を行っていたとして謝罪した。公式サイトでは「この度、当社グループの営業販売会社が『たまアリ△タウンクリスマスマーケット2025』に出展した際、株式会社スターダストプロモーション様、週末ヒロインももいろクロ