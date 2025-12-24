フリーアナウンサー森本毅郎（86）が12日の放送から、パーソナリティーを務める朝情報番組、TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ！」（月〜金曜午前6時半）を欠席している。TBSの土井敏之アナウンサーが代役を務めており、「肺炎の治療」などと説明されている。森本は11日の放送には通常通り出演。ただ12日の放送で土井アナが「森本毅郎さんは少し熱があって体調がすぐれない、ということで今日はお休みでございます」と冒頭で伝えた