高市早苗首相の台湾発言に中国が猛反発している問題で、年の瀬も連日高市批判を展開している中国の呉江浩・駐日大使がＸ（ツイッター）で、首相官邸幹部が「私は核を持つべきだと思っている」とオフレコ発言したと報じられた件に対して、「中国は驚愕している」と投稿した。２３日夜に中国外交部報道官の見解として伝え、「日本の首相官邸の高官が、日本は核兵器を保有すべきだと公然と主張したことに、中国は驚愕している」と