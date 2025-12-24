テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が24日、Threadsを更新。自身が出演する同局系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0時45分）のイベントチケットがネットで高額転売されていることを受け、注意喚起を行った。同番組はお笑い芸人の永野とお笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるまによるトークバラエティー。初となるイベント「ひっかかりニーチェの集い〜みんなで深淵を覗く会〜」が2026年3月20日に東京・LINE CU