¹ñÆâ¤Î¶â¤Î¾®Çä²Á³Ê¤¬½é¤á¤Æ1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü5000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶â¤Î¹ñÆâ¾®Çä²Á³Ê ½é¤Î2Ëü5000±ßÆÍÇË¹ñÆâ¤Î¶â¤Î²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤Î¤­¤ç¤¦¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü5015±ß¤È¡¢¤­¤Î¤¦¤è¤ê154±ß¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ëü5000±ßÂæ¤ÎÂçÂæ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë