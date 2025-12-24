「サブロ〜〜〜〜〜」と長く選手名を伸ばすアナウンスはＺＯＺＯマリンスタジアムの名物だった。個性あふれるアナウンスが生まれたのは、今秋からロッテ監督に就任したサブロー氏が新人時代に発した一言にある。ロッテの本拠地試合で３３年間にわたって場内アナウンスを務め、野球ファンから支持された谷保恵美さん（５９）が、選手紹介のコールが長くなっていった理由を明かした。◇◇今年１０月に行われた監