米司法省が１９日以降、エプスタイン関連文書「エプスタイン・ファイル」を順次公開している。２３日の最新公開分には、トランプ大統領の名前や写真が多く含まれている。同省は「根拠がなく虚偽」のものも公開したと主張した。米紙ニューヨーク・ポストが２３日、報じた。司法省はＸへの投稿で、新たに公開された文書へのリンクを添えつつ、「これらの文書の一部には、２０２０年の大統領選挙直前にＦＢＩへ提出された、トラ