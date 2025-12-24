男子ゴルフで国内通算１１２勝をマークした尾崎将司さんが２３日の午後３時２１分にＳ状結腸がん（ステージ４）のため、亡くなった。７８歳。親族が発表した。生前は「ジャンボ」の愛称で絶大な人気を誇ったプロゴルファー。１９６４年に徳島・海南高（現海辺高）のエースとして選抜高校野球大会で優勝し、翌年に西鉄ライオンズへ入団。実働３年で退団し、ゴルフの道に進んだ。７０年にプロテストに合格。２年目の「日本プロ」