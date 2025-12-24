チャンネル登録者数275万超の人気YouTuber「おるたなChannel」が、2025年12月22日にYouTubeを更新。メインメンバーの一人、ないとーさんが結婚したことを発表した。「いるほうが当たり前って感じるようになった」YouTubeでは、ないとーさんの結婚相手がどんな人なのかが明かされた。職業は看護師で 、出会いはマッチングアプリだという。性格は「めちゃめちゃ穏やか」で、「けっこう俺に合わせてくれるタイプ。俺が行くところとか