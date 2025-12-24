Åìµþ¶â·øÄ´ Åìµþ»þ´Ö10:34¸½ºß Åìµþ¶âÀèÊªOCT 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë 1¥°¥é¥à¡á23125.00¡Ê+273.00+1.19%¡Ë £Î£Ù¶âÀèÊªFEB 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á4553.70¡Ê+48.00+1.07%¡Ë ¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì NY¶âÀè¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¶â¤â¤·¤Ã¤«¤ê