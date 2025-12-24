¥Þ¥­¥í¥¤¤È¶¥¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥óÀ¤³¦¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤Î´é¤Ö¤ì¤ÏÂ¿ºÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µé¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¼Â¤Ï¿ô¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼çÌòµé¡×Áª¼ê3¿Í¤È¡Ö¤½¤³¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤¿¡×±Ñ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ï3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Âç²ñ¡¢¡ÖÂè5¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢ËÌ