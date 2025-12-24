歌手でタレントの堺正章が、来年元日放送のＢＳ１１イレブン「鶴瓶のええ歌やなぁお正月初歌初笑いスペシャル！」（後８時）に登場することが２４日、同局から発表された。落語家・笑福亭鶴瓶とフリーの八木亜希子アナウンサーが司会を務め、ゲストの歌や人生を丸裸にする人気音楽番組。大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦にも出演する堺は、代表曲「さらば恋人」、「街の灯り」など４曲を熱唱する。ザ・スパイダース時代からの