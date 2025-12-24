男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため、死去した。７８歳だった。ジャパンゴルフツアー選手会の谷原秀人（国際スポーツ振興協会）は、日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）を通じてコメントを発表した。「訃報に接し、ただただショックを受けています。最大限の敬意と感謝をこめて、ジャンボさん、と呼ばせていただきます。ジャンボさん