不倫といったら男性がするイメージが強いかもしれませんが、女性が不倫しているパターンもあるようです。女性の不倫は本気になりやすいと言いますが、実際のところどうなのでしょうか。今回は、不倫した妻に慰謝料を請求したら態度が180度変わった話をご紹介いたします。慰謝料の話が出たら態度が激変「妻がコソコソと出かけたり深夜に誰かと電話したりと、怪しい行動が目立つようになってきたため、不倫を疑い始めました。すると