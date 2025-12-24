安川電機が大幅反発している。きょう付の日刊工業新聞で「ベトナム北部のクアンニン省に主力製品であるインバーター向けの電子基板工場を新設する」と報じられたことが好材料視されている。 記事によると、投資額は約５５億円で、２６年４月の量産開始を目指すとある。同社は東南アジアにおいてシンガポールやタイ、インドネシア、ベトナム、マレーシアなどに販売・サービス拠点を設けている