²ð¸îÍÑ¼Ö°Ø»Ò¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¾õ¶·¤äÀ¸³è´Ä¶­¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²ð¸îÍÑ¼Ö°Ø»Ò¤Ë¤Ï²ð½õ¼°¤ä¼«Áö¼°¡¢ÅÅÆ°¼°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ§¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢»ÈÍÑ¼ÔËÜ¿Í¤â²ð½õ¼Ô¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îÍÑ¼Ö°Ø»Ò¤Î¼ç¤Ê¼ïÎà¤äÁª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥ó¥¿¥ëÊýË¡¤Þ¤Ç¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´À­¤¬¹â¤¤°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼Ö°Ø»Ò¤òÁª¤Ó¤Þ