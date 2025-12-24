セルティックのウィルフリード・ナンシー監督が、前田大然の去就に言及した。英公共放送『BBC』が伝えている。28歳の日本代表FWは今夏、ステップアップを目指すも叶わず。９月の代表活動時に「次のステップに行きたいというのはクラブにずっと伝えていたなかで、セルティックが上手く補強できなかったので、『出せない』と最終的に言われた」と、オファーがあった事実とともに打ち明かした。今月に就任したナンシー監督だが