日本サッカー協会（JFA）は12月24日、『IBARAKI Next Generation Cup2025』に臨むU-22日本代表において、選手変更を発表した。名古屋グランパスのGKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾が、怪我のためにチームを離脱。これに伴い、代わって明治大のGK濱崎知康が追加招集される。IBARAKI Next Generation Cup2025は12月24日から27日にかけて茨城県のケーズデンキスタジアム水戸で開催。U-22日本代表は、この大会開幕直前にメンバ