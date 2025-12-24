2025Ç¯12·î23Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Þ¥Í¡¼¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ±´Ö±§Ãè´ë¶È¥¤¥Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊINNOSPACE¡Ë¤¬´Ú¹ñ½é¤Î¾¦¶ÈÍÑ¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ï¥ó¥Ó¥Ã¡¦¥Ê¥Î¡ÊHANBIT¡ÝNano¡Ë¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤¬µ°Æ»ÅêÆþ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£µ¡ÂÎ¤ÏÃÏ¾å¤ËÍî²¼¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥éÈ¯¼Í¾ì¤«¤é23Æü¸áÁ°10»þ13Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó1Ê¬¸å¤Ë±ê¤¬¹­¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ²èÌÌ¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ·Ñ¤ÏÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¸å¤Ë¶õÃæ¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤