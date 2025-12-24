NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬¡¢23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥ºÀï¤ò±¦ÁÍ·ÂÉôÄË¤Ç·ç¾ì¡£»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤ÇJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¥±¥¬¤Î¿ÊÄ½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥ºÀï¤«¤éÁÍ·ÂÉô¤ËÄË¤ß´¶¤¸¤Æ¡¢20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Î¡ÈLAÂÐ·è¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤ò±¦ÁÍ·ÂÉôÄË¤Ç·ç¾ì¤·¤¿È¬Â¼¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥á¥Ê¥ß¥óµ­¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¡£2ÀïÏ¢Â³