エフペリのデータプラットフォーム「Career Reveal(キャリア・リビール)」は、2025年期の「年収ランキング」を公開した。総合商社業界(大手5社)を対象に、上場企業が公開する有価証券報告書などの一次情報をもとに年収データを分析した。【2025年版】総合商社5社の年収ランキング調査対象の総合商社5社の平均年収は高水準で推移しており、平均年収はすべて1,700万円超だった。最も高かったのは「三菱商事」(2,033.4万円)、2位は「