冬になると手放せない「ユニクロ」のヒートテック。あのぬくもりの秘密は、繊維が汗などの水分を吸収して発熱する仕組みにあるのですが、洗濯を重ねるうちに繊維が劣化してしまうため、およそ2年が買い替えの目安なのだとか。とはいえ、「これ、いつ買ったっけ?」と記憶があやふやになることもありますよね。でもご安心を。実は、ユニクロのヒートテックは、タグを見れば“製造年”がわかるんです!11/10(月)は #ヒートテックの日!.