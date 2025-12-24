ネストエッグは12月23日、「年末年始休暇の消費意欲、ボーナス、貯金」に関する調査結果を発表した。調査は2025年11月29日〜12月1日、全国20〜60代の男女1,000名を対象にインターネットで行われた。○2025年冬ボーナス支給額の平均値は78万円2025年度 冬のボーナス支給額2025年冬ボーナス支給額は10万円以下が最も多く、平均値は78万円、中央値は30万円だった。昨年と比べた今年のボーナスの支給状況昨年と比べた支給状況は、「変