Photo: 納富廉邦 家でコーヒーを飲むことが多いなら、電動のコーヒーミルは持っていたい。水洗いできる電動ミル Photo: 納富廉邦 以前持っていた電動コーヒーミルは、水洗いすることができず、挽き具合の調整やメインテナンスが面倒くさくて廃棄。それ以降、丸洗いできるセラミック刃の手回しミルを使っていた