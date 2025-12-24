¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÆ±µéÀ¸¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç°æ¾å¿¿±û¡Ê38¡Ë¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¼¡¼¡£12·îÃæ½Ü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ì²è¤Î·úÊªÆâ¤Ç¡¢£±·î´ü¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¿ôÂæ¤Î¥«¥á¥é¤ä¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢±ó´¬¤­¤Ë¸«Êª¤¹¤ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢·úÊªÆâ¤«¤é¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÃËÀ­¤¬¸½¤ì¤¿¡£¼ç±é¤ÎÃÝ