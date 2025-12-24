猫が飼い主さんの肩に乗る3つの理由とは？ 猫が肩に乗る理由は、高い場所で周囲を確認したい、安心したいなど複数あります。また、飼い主さんの反応を見て「肩に乗れば構ってもらえる」と学習している場合もあります。ここではそれぞれの理由について詳しく解説していきます。 1.飼い主さんのそばにいたい・安心できるから 猫にとって飼い主さんの肩は、ただ高い場所というだけでなく「安心できる存在に密着できる特別な