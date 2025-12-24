ÇÐÍ¥¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬º£Ç¯4·î¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ê¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Á°¤òÁö¤ëÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿»ö¸Î¡£ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï22Æü¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îºá¤Ç¹­Ëö¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¸¡¤Î¾®Ä¹¸÷·ò»Ë¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡ÖÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾õ¶·¤ä²á¼º¤ÎÆâÍÆ¡¢Èï³²¼Ô¤Î°Õ¸þ¡¢ºÆÈÈËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹­ËöÎÃ»Ò¡ÖÁáÄ«¼áÊü¡×¤Î¤Ê¤¼¡Ä¼ã