伝統的工芸品にも指定されている東京のガラス工芸「江戸切子」の職人さんが一点一点手作りで制作した、「『ドラゴンボールZ』江戸切子グラス」が発売されました。ラインナップは、孫悟空のオレンジ、ベジータのブルーの2種類。孫悟空力強いオレンジの色被せ硝子に、超サイヤ人になった孫悟空が必殺技を構える！その背景には超サイヤ人とドラゴンボールの星をイメージした吉祥紋「菊つなぎ文様」が熟練職人の手切りで施されました。