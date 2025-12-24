食楽web ●年間700杯以上を食べ歩く“ラーメン官僚”こと田中一明氏が、日本全国のローカル・ラーメンの最新事情＆行く価値のある名店をご紹介します。今回は長野県のラーメンです。 広大な長野県は「北信」「東信」「中信」「南信」の4つのエリアに大別され、それぞれに代表都市が存在する。「北信」の長野市、「東信」の上田市・佐久市、「中信」の松本市・安曇野市、「南信」の飯田市といった具合に