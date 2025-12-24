11·î2Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿ÁÒÌÚËã°á¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØMai Kuraki Live Project 2025 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡Ù¤¬12·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿12ÅÀ¡Û¡ØMai Kuraki Live Project 2025 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡Ù¤è¤ê¥Ä¥¢¡¼¤ËÀèÎ©¤Á¡¢10·î15Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿