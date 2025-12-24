¤­¤Î¤¦Ä«¡¢°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¼Ö8Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤ª¤­¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¸áÁ°8»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¿å¸Í»ÔÂç¹©Ä®¤Î¹ñÆ»50¹æÀþ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ç¤±¤¬¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤âÄÉÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ7Âæ¤ò´¬¤­¹þ¤à