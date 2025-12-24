ÅìÉô¥Ù¥ó¥¬¥¸¤Ç¤Î²ñµÄÃæ¡¢·ÉÎé¤ò¤¹¤ë¥ê¥Ó¥¢·³¤Î¥Ï¥À¥Ã¥É»²ËÅÁíÄ¹¡á2023Ç¯4·î13Æü/Abdullah Doma/AFP/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥È¥ë¥³¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¥ê¥Ó¥¢·³´Ø·¸¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¹Ò¶õµ¡¤¬23Æü¡¢µ¢¹ñÅÓÃæ¤ÇÄÆÍî¤·¡¢¥Ï¥À¥Ã¥É»²ËÅÁíÄ¹¤é¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ó¥¢¤Î¥É¥Ù¥¤¥Ð¼óÁê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥É¥Ù¥¤¥Ð»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥À¥Ã¥ÉÃæ¾­¤Ï¥È¥ë¥³¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¸å¡¢¥ê¥Ó¥¢¼óÅÔ¥È¥ê¥Ý¥ê¤Ø¤Îµ¢ÅÓ¤Ç¡ÖÈá·àÅª¤Ê»ö¸Î¡×¤ËÁø¤¤¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í