ENHYPEN¤¬¡¢°ú¤­ÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ø¤ÈÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡É¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¶¯Îõ¤ÊÊª¸ì¤ÎËë³«¤±¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥­¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä12·î23Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆENHYPEN¤Î7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Î¡ÖChapter 1. ¡ãNo Way Back¡ä¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Âè1¾Ï¤Î¡ÖNo Way Back¡×¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡È¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿ÍßË¾¡É¤òÊú