¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐÈþ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×Èþ¥Ü¥Ç¥£²òÊü¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹É÷·Ê¢¡·§ÅÄÍË»Ò¡¢¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¸ø³«·§ÅÄ¤Ï¡ÖÄ«³è¡×¡Ö45Ê¬´Ö¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤ÆÍÙ¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¦¥§¥¢¤ËÀÖ¤¤¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç