¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬£²£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡×¤Ç¡¢£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£µ×¡¹¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤°µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï£²£°Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÇã¼ý¤ò¤·¤«¤±¤ÆÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¤Þ¤º¿¨¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÙ¹¾¤µ¤ó¡£¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¡Ö¡Ä¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£